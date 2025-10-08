Az időseket méltatták október első hetében Batáron

A Batári Görögkatolikus Egyházközség az október 1-jei idősek világnapja alkalmából több programot is szervezett a településen élő szépkorúak számára.

Október 3-án a batári kultúrházban Bocskor Szedlákovics Zita dietetikus tartott előadást az időseknek (a beszámoló elolvasható itt).

Október 5-én pedig a vasárnapi ünnepi szent liturgián Szabó Konstantin görögkatolikus áldozópap szólt az egybegyűltekhez. Visszaemlékezett a 35 évvel ezlőtti eseményekre, amikor a görögkatolikust vallást negyven évnyi betiltás után ismét engedélyezték. Utalt arra, hogy akik akkoriban fiatalként élték meg a rendszerváltást és a vallásszabadságot, most idősekként ülnek a templom padjaiban. Kiemelte Legeza József egykori batári görögkatolikus pap személyét, aki kitartott hite és vallása mellett a legnagyobb szovjet vallásüldözés idején is, s elviselte a megaláztatást, a letartóztatást és a munkatábort.

„Büszkén és hálatelt szívvel jöttem ide, mert 1944-ben itt olyan pap volt, Legeza József atya, aki szépen tudott könyörögni az Istenhez. A Jóisten erőt adott neki, nem lett gyenge. Pedig a Beregszászi és a Nagyszőlősi járásban nagyon sok paptársa elgyengült. Legeza atya nem hagyta el a hitét, nem hagyta el azt az esküt, amit akkor tett, amikor a püspöke őt pappá szentelte. Nem csak arról volt szó, hogy alá kellett írni egy papírt. Itt el kellett hagyni a hitet. Kompromisszumot kellett kötni a lelkiismerettel. Egyik oldalról ott volt a hívek sokasága és a templom. Mi lesz a hívekkel? Mi lesz a templommal? Ki fog keresztelni? Ki fog temetni? Másik oldalról pedig ott volt a család. […] Ott voltak a kisgyerekeik… Egzisztenciális kérdés volt ez tulajdonképpen. A szovjetek bitangok voltak. Először elbocsájtották a papnét. A papnék 80%-a tanító volt. Majd bezárták a templomokat és a papcsaládokat elzavarták a parókiákról. Biztos vagyok benne, hogy volt egy batári család, aki befogadta őket. […] Ahhoz is bátorság kellett.

De jól könyörögtetek ti is batári testvérek. Az egyházért, a hitért, a papért, a pap családjáért, és saját magatokért is, hogy valahogy meg tudjuk állítani ezt az ördögi dolgot. Úgy nézett ki, mintha a Jóisten elhagyta volna akkor az embereket. Mert uralomra tudott kerülni ez az istentelen, ateista hatalom. Megkezdődött az illegális, a katakomba szolgálat ideje. Azt kellett tenni, amit az evangéliumban az édesanya is megtesz beteg gyermekéért. Jézus után megy. […]

A keresztény emberek továbbra is ragaszkodtak a Jóistenhez. Ezért kell most nekünk hálát adni. Azért, hogy egykor az őseink nem hagyták el Istent.”

A szent liturgiát követően az egyházközség tagjai a helyi kultúrházban folytatták az idősek napi programot. A batári Szent Mihály Görögkatolikus Iskola növendékei köszöntötték az éltesebb korúakat, majd szeretetlakomával zárult az egyházközségi rendezvény.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma