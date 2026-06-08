Megkezdődött a szőlővirágzás Kárpátalján

Megkezdődött a szőlővirágzás időszaka a beregszászi térségben működő Chateau Chizay ültetvényein. A szakemberek szerint ez a szőlőtermesztés egyik legfontosabb szakasza, hiszen ilyenkor dől el, milyen termésre lehet számítani az idei szezonban.

Bár a bőséges szüret alapjait egész évben végzett gondos munka teremti meg, a virágzás idején válik igazán láthatóvá a tőkékben rejlő potenciál. A szőlészek hagyományosan különös figyelemmel kísérik ezt az időszakot, amely általában két hétig tart. A régi szokások szerint ilyenkor igyekeznek minél kevésbé zavarni a szőlőtőkéket.

A borvidékeken régóta ismert megfigyelés, hogy kedvező, meleg és száraz időjárás esetén a virágzás kezdete és a szőlő beérése között nagyjából száz nap telik el. Ezt a tapasztalatot Franciaország és Németország számos borvidékén is számon tartják.

A Chateau Chizay szakemberei ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a szüret időpontját számos tényező befolyásolja. A szőlőfajta, a termőterület sajátosságai, az időjárás, valamint a borászati célok egyaránt meghatározóak. A pezsgőalapborok készítéséhez például gyakran korábban szüretelik a termést, hogy a bor megőrizze frissességét és könnyed karakterét.

A virágzó szőlő illatát sok borász költőien a „jövő borának aromájaként” emlegeti, míg a tapasztalt szőlészek a virágzat szerkezetéből már most következtetni tudnak a várható fürtméretre és terméshozamra.

Hennagyij Vicsili, a Chateau Chizay szőlészeti igazgatója bizakodóan nyilatkozott az idei évjáratról, és kedvező terméskilátásokról számolt be.

Az agronews.ua nyomán.

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