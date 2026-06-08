Készségfejlesztő nyári táborokat szervez a Bóbita Gyermekfejlesztő és Lelkigondozó Központ

Két különböző korosztály számára szervez nyári fejlesztőtábort a Bóbita Gyermekfejlesztő és Lelkigondozó Központ. Az intézmény a programokat

A legfiatalabbakat, az 5–7 éves gyermekeket augusztus 10–12. között várják képességfejlesztő nyári táborukba. A szervezők tájékoztatása szerint a foglalkozások során játékos formában támogatják a mozgásfejlődést, a figyelem és a koncentráció erősítését, a finommotorika fejlődését, valamint a szociális készségek, az önbizalom és az együttműködési készség alakulását. A gyermekeket változatos programokkal, mozgásos játékokkal, kreatív feladatokkal és közös élményekkel várják biztonságos, támogató környezetben. A tábor helyszíne Munkács, Duhnovics utca 13.

A 8–13 éves korosztály számára augusztus 14–16. között készségfejlesztő tábort szerveznek. A program célja, hogy a résztvevők játékos és élményalapú foglalkozásokon keresztül fejlesszék társas kapcsolataikat, önbizalmukat és kommunikációs készségeiket. A tábor programjában együttműködést fejlesztő játékok, önismereti és csapatépítő feladatok, kreatív és mozgásos foglalkozások, valamint élménypedagógiai gyakorlatok szerepelnek. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a gyermekeket elfogadó, biztonságos légkör várja, amely segíti őket a kapcsolatteremtésben és az érzelmek kifejezésében.

A részvételi díj 1500 hrivnya.

Mindkét tábor esetében korlátozott a férőhelyek száma, ezért a jelentkezést érdemes időben leadni.

További információ és jelentkezés a +380 99 290 9304-es telefonszámon kérhető.

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