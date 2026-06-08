Néhány nap alatt csaknem megduplázódott az újburgonya ára Ukrajnában

Jelentősen emelkedett az újburgonya ára az ukrán piacokon az elmúlt napokban. A kijevi Sztolicsnij nagybani piacon a hazai termesztésű újburgonya kilogrammonkénti átlagára a hónap eleji 42 hrivnyáról 75 hrivnyára nőtt, ami közel 80 százalékos drágulást jelent.

Jelenleg a friss ukrán burgonya ára 70–85 hrivnya között mozog kilogrammonként. Az importból származó újburgonya is drágult, de jóval kisebb mértékben: átlagosan 45-ről 50 hrivnyára emelkedett az ára. A külföldről behozott termékek kilogrammonként 45–55 hrivnyás áron érhetők el.

Piaci elemzők szerint az áremelkedés hátterében elsősorban a csapadékos időjárás áll. Az esőzések miatt csökkent a friss termékek piacra kerülő mennyisége, ami több zöldségféle esetében is árfelhajtó hatást gyakorolt.

Ezzel szemben a tavalyi termésből származó burgonya ára továbbra is stabil. A régi burgonyát már több mint két hete átlagosan 10 hrivnyáért értékesítik kilogrammonként, bár egyes eladóknál 9,5 és 14 hrivnya közötti árakkal is találkozhatnak a vásárlók.

A piaci szereplők szerint a következő hetek időjárása döntően befolyásolhatja az újburgonya további ármozgását és kínálatát.

Az agronews.ua nyomán.

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