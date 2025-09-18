Az ukrán parlament elfogadta a katonai ombudsmanról szóló törvényt

Az ukrán parlament második olvasatban, azaz végleges formában elfogadta szerdán a katonai ombudsmanról szóló törvényt.

A törvényjavaslatot az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint 283 képviselő támogatta. Elfogadásához legalább 225 szavazatra volt szükség.

Tavaly novemberben Rusztem Umerov akkori védelmi miniszter jelentette be, hogy Ukrajnában létrehozzák a katonai ombudsman intézményét, amely a katonák jogainak védelmével fog foglalkozni. Decemberben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Olha Reshetilova emberi jogi aktivistát nevezte ki ideiglenesen a katonák és hozzátartozóik jogi védelméért felelős megbízottnak.

A katonai ombudsmanról szóló törvényjavaslatot Zelenszkij idén májusban terjesztette a parlament elé – emlékeztetett a hírportál.

A megszavazott törvény szerint a katonai ombudsman működésének alapelvei a jogállamiság tiszteletben tartása, az emberi és a polgári jogok, a törvényesség és az igazságosság védelme, valamint a pártatlanság, a függetlenség, a politikai semlegesség és a párton kívüliség, továbbá az elszámoltathatóság.

A katonai ombudsmant az elnök nevezi ki öt évre. Ugyanaz a személy legfeljebb két egymást követő ciklusban töltheti be a tisztséget.

Katonai ombudsmanná válhat az a 30 évnél idősebb ukrán állampolgár, aki legalább mesterfokozatú egyetemi végzettséggel rendelkezik, folyékonyan beszéli az államnyelvet, kifogástalan erkölcsi hírnévvel bír, a kinevezést megelőző öt évben Ukrajnában élt, valamint egészségileg alkalmas a feladatra. A jelölteknek át kell esniük a korrupciómegelőzési törvény szerinti ellenőrzésen, és jövedelemnyilatkozatot kell tenniük.

Forrás: MTI