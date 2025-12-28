Az ukrán parlamentnél tartott razziát a korrupcióellenes hivatal

A parlamentnél tartottak razziát a korrupcióellenes hatóságok, akik – megfogalmazásuk szerint – egy „szervezett bűnözői csoportot” vettek célba adta hírül a Telegraph.

Ukrán parlamenti képviselőket vádolnak azzal, hogy a szavazatokért cserébe kenőpénzt fogadtak el. A kijevi országgyűlésnél a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) tisztviselői razziáztak.

A NABU egy titkos nyomozás után azt állította, hogy „szervezett bűnözői csoportot talált, amelynek tagjai között jelenlegi parlamenti képviselők is vannak”.

A nyomozók szerint a megvesztegetés egy nagyobb összeesküvés része volt, de nem hozták nyilvánosságra, ki állt mögötte. A nyomozás alatt álló képviselők kilétét sem hozták még nyilvánosságra.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: illusztráció)