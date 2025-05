Az ukránok és magyarok kapcsolatát hangsúlyozta Sztefancsuk

Az ukránok és a magyarok szomszédok, partnerek és szolidáris népek – hangsúlyozta Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnök Facebook-posztjában vasárnap.

A házelnök Budapesten a málenkij robot áldozatairól való megemlékezés apropóján írta ezt. Sztefancsuk a málenkij robotot a magyarság XX. századi történelme egyik legtragikusabb oldalának nevezte. Aláhúzta, hogy

a szovjetek mintegy 600 ezer magyart deportáltak erőszakkal a Szovjetunióba, akik közül 200 ezren sohasem térhettek haza. Kiemelte, hogy ezeket az embereket azzal csapták be, hogy csak egy „kis munkát” kell elvégezniük, ám ehelyett rabság, táborok és halál várta őket.

„Szolidaritást vállalunk a magyar néppel, hogy megemlékezzünk erről a tragédiáról. Mi emlékezünk” – írta Sztefancsuk. Hozzátette: Moszkva ahogyan most is, a Szovjetunió idején is eltitkolta a bűneit. „De az igazság erősebb a hazugságnál” – jegyezte meg.

Sztefancsuk azt írta, hogy az ukrán és magyar nép szomszédok, partnerek és szolidárisak egymással, akiknek közös ellenségük van, és együtt kell a jövőbe tekinteniük, „együtt kell ellenállónak lennünk”.

Az ukrán házelnök közölte, hogy

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa jelenleg egy olyan határozattervezeten dolgozik, amely elismeri és elítéli a szovjet rezsim 1944 és 1946 közötti, kárpátaljai magyarok és németek ellen elkövetett rémtetteit.

„Mi tudjuk, hogyan kell tisztességesen értékelni a múltat” – írta ennek kapcsán Sztefancsuk.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Ruszlan Sztefancsuk Facebook-oldaláról