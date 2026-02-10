Az Ukrposta ezentúl ingyen visszaküldi a külföldi csomagokat a feladónak

Az Ukrposta bejelentette, hogy új szabályozást vezetett be a nemzetközi csomagküldésekre: ezentúl minden külföldre küldött csomag, amelyet a címzett nem vett át, visszaküldésre kerül az ukrajnai feladónak további költségek nélkül.

A vállalat közleménye szerint a változás minden feladóra vonatkozik, aki külföldre küld csomagot, így csökkentve a nemzetközi küldemények egyik leggyakoribb pénzügyi kockázatát.

Ez minden tipikus helyzetre vonatkozik, ami a külföldi kézbesítéseknél előfordulhat: ha a címzett nem veszi át a csomagot, elutasítja annak átvételét, vagy a kézbesítés valamilyen független okból nem sikerül. Ilyen esetekben a küldemény vagy eljut a címzetthez, vagy további költség nélkül visszakerül a feladóhoz – áll a közleményben.

Korábban a visszaküldés átlagosan 30–100 dollárba került a súlytól és a célországtól függően.

A cég kiemelte, hogy az új feltételek bevezetése a Nemzetközi Postaegyesület partnereivel folytatott egyeztetéseknek köszönhető.

Ez azt jelenti, hogy a csomag visszaküldése esetén az ügyfeleknek nem kell újra fizetniük. A kisvállalkozások és online kereskedők számára ez kevesebb pénzügyi bizonytalanságot és nagyobb biztonságot jelent a külföldi megrendelések kezelésekor, ahol a logisztika költsége gyakran döntő tényező.

Az Ukrposta mint a Nemzetközi Postaegyesület tagja, több mint 230 országba és területre kézbesít küldeményeket világszerte, a nemzeti postai szolgáltatók partnerhálózata pedig több mint 660 ezer fiókot fed le.

Kárpátalja.ma