Az utcán támadtak rá egy fiatal nőre Beregszászban

A Beregszászi Járási Rendőrkapitányság munkatársai szándékos súlyos testi sértés bűntette miatt indítottak eljárást egy helyi lakos ellen – közölte a kárpátaljai járőrszolgálat sajtószolgálata szerdán.

A rendfenntartók közleménye szerint április 28-án éjfél körül kaptak bejelentést egy beregszászi lakostól arról, hogy 24 éves lánya gyomorsérülést szenvedett.

A rendőrség azonnal a helyszínre vonult, ahol kiderült, hogy a sértett hazafelé tartott, amikor megtámadta egy ismerőse. A támadó ittas állapotban volt és konfliktust provokált a fiatal nővel, majd egy ismeretlen tárggyal hasba ütötte és elmenekült.

A sértettet a sebészeti osztályra szállították, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást.

A rendőrség a nyomozás során kiderítette, hogy a támadást egy 36 éves beregszászi lakos követte el, akit könnyen megtaláltak és őrizetbe vettek.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A támadó öttől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Kárpátalja.ma