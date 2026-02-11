Babják Zoltán: zavartalanul működnek a beregszászi intézmények az áramkimaradások ellenére

A Beregszászi kistérségben a bizonytalan és kiszámíthatatlan áramlekapcsolások ellenére valamennyi kommunális intézmény, hivatal és vállalat zavartalanul működik – számolt be Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője.

A kistérség vezetője elmondta, hogy február 10-én egyeztetést tartott helyetteseivel, a szervezeti egységek vezetőivel, valamint a kommunális vállalatok igazgatóival annak érdekében, hogy biztosítsák a folyamatos munkavégzést az áramszünetek közepette.

Az Oktatási és Kulturális Főosztály, továbbá az iskolák és óvodák vezetői összehangolt munkájának köszönhetően minden tanintézményben biztosított a megfelelő hőmérséklet, betartják a higiéniai-egészségügyi előírásokat, és az étkeztetés is folyamatos. Áramkimaradás idején a pedagógusok a kialakult körülményekhez igazítják a foglalkozásokat. Az intézmények generátorokkal rendelkeznek, valamint három napra elegendő üzem- és kenőanyagkészlet áll rendelkezésre. Amennyiben a tartalék egy napra csökken, azonnal gondoskodnak az utánpótlásról.

A Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház jelenleg folyamatos áramellátással működik, lekapcsolások nem történnek. Az egészségügyi intézmény szintén rendelkezik generátorokkal, az üzemanyagkészlet pedig legfeljebb négy napra elegendő.

A Vodokanal Kárpátvíz Kft. több mint három napra elegendő üzem- és kenőanyaggal biztosítja a generátorok működését, ami garantálja a zavartalan vízellátást és szennyvízelvezetést a térségben.

A melegedőpontok készen állnak a működésre, megnyitásuk fokozatosan történik. A lakosokat arra kérik, hogy elsősorban a Kazinczy utca 5. szám alatt működő, 0–24 órás melegedőt vegyék igénybe. Szükség esetén további pontok nyílnak a Hunyadi utca 23. szám alatt (könyvtár), a Hősök tere 7–9. szám alatt, valamint a Muzsalyi utca 107. szám alatt. Az elöljárói körzetekben az adminisztratív épületekben szintén lehetőség van felmelegedni és a mobiltelefonokat feltölteni.

A kistérség együttműködik a mobilszolgáltatókkal alternatív energiaforrások biztosítása érdekében, hogy a telefon- és internetkapcsolat folyamatos maradjon.

Babják Zoltán megköszönte a lakosság türelmét és megértését az átmeneti kellemetlenségek miatt.

Kárpátalja.ma