Véget ér a fűtési szezon a Beregszászi kistérségben

Hivatalosan is véget ér a 2025/26-os fűtési szezon a Beregszászi kistérségben március 27-én – olvasható Babják Zoltán polgármester .

A városvezető kiemelte: mivel a szociális intézményekben kiemelten fontos a meleg környezet biztosítása, az óvodák, a kórházak és a szociális központ fűtését szükség esetén továbbra is biztosítani fogják.

Erre akkor kerülhet sor, ha tartósan hideg időjárás érkezik:

„amennyiben három egymást követő nap átlaghőmérséklete +8 °C alá csökken, ezekben az intézményekben a fűtés továbbra is biztosított marad”

– írta Babják Zoltán.

