Véget ér a fűtési szezon a Beregszászi kistérségben
Hivatalosan is véget ér a 2025/26-os fűtési szezon a Beregszászi kistérségben március 27-én – olvasható Babják Zoltán polgármester Facebook-oldalán.
A városvezető kiemelte: mivel a szociális intézményekben kiemelten fontos a meleg környezet biztosítása, az óvodák, a kórházak és a szociális központ fűtését szükség esetén továbbra is biztosítani fogják.
Erre akkor kerülhet sor, ha tartósan hideg időjárás érkezik:
„amennyiben három egymást követő nap átlaghőmérséklete +8 °C alá csökken, ezekben az intézményekben a fűtés továbbra is biztosított marad”
– írta Babják Zoltán.