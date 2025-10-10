Bacskai József tiszteletbeli akadémikusi címet kapott Ukrajnában

Kiemelkedő tevékenységéért és az ukrán–magyar kapcsolatok előmozdításáért végzett több éves, áldozatos munkájáért Ukrajna Politikai és Jogtudományi Akadémiája az intézmény Tudományos Tanácsának határozata alapján tiszteletbeli akadémikussá választotta Bacskai Józsefet, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulját. Erről a Tv21 Ungvár számolt be október 10-én.

Az elismerést Petro Mironenko, az akadémia alapítója és elnöke adta át. Az ünnepélyes alkalmon jelen volt Franz Vladimir von Habsburg-Lothringen akadémikus, valamint Mikola Palincsák, az Ungvári Nemzeti Egyetem Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Karának dékánja, az akadémia kárpátaljai kihelyezett képviseletének vezetője.

– Először is nagy meglepetés és megtiszteltetés volt számomra, hogy egy ilyen elismerésben részesültem. Ugyanakkor ez a kitüntetés nemcsak az én munkám eredménye, hanem a magyar kormányé is. Magyarországnak az a szándéka, hogy Ukrajnával jó kapcsolatokat építsen. Én ennek csak egyik eszköze, egyik diplomatája vagyok, aki ezt a munkát nap mint nap végzi. Az elmúlt években számos közös feladatunk volt, amelyeket a magyar kormány Kijevtől Kárpátalján át más régiókig megvalósított – ezek között humanitárius fejlesztések, építkezések, gyermeküdültetések és sok egyéb program is szerepelt

– fogalmazott Bacskai József.

Ukrajna Politikai és Jogtudományi Akadémiája egy társadalmi egyesület, amelyet 2016-ban alapítottak az ukrán jogszabályokkal összhangban.

Kárpátalja.ma