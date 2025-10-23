Közlekedési baleset a Rahói járásban

Közlekedési baleset történt a rahói járási Barnabás (Kosztilivka) településen október 22-én. Erről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) számolt be.

A közlemény szerint egy 21 éves munkácsi lakos elvesztette uralmát a Mercedes-Benz járműve felett, amely nekiütközött egy villanyoszlopnak, majd a gépkocsi az oldalára borult és az út menti árokba csúszott.

A sofőr még a tűzoltók kiérkezése előtt önállóan kiszállt a járműből. A mentők a sérültet a Rahói Járási Kórházba szállították.

Kárpátalja.ma