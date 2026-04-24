Halálos közlekedési baleset a Munkácsi járásban

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a munkácsi járási Mezőterebesen (Sztrabicsovo) április 24-én hajnalban – közölte a kárpátaljai nemzeti rendőrség.

Az esetet a mentőszolgálat jelentette a rendőrségnek.

A közlemény szerint egy Kia márkájú személygépkocsi sötétben, lakott területen kívül haladva elütött egy gyalogost, aki az azonos sávban, a járművel megegyező irányban közlekedett.

A gyalogos, egy 34 éves munkácsi férfi, a sérülései következtében a helyszínen életét vesztette.

A járművet egy 41 éves, gorondi (Horonda) férfi vezette. A vizsgálatok során megállapították, hogy a sofőr nem állt alkohlos befolyásoltság alatt.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak, az előzetes nyomozás folyamatban van.

(Nyitókép: kárpátaljai nemzeti rendőrség)

