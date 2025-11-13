Halálos baleset történt az éjszaka Ungváron
Halálos baleset történt Ungváron november 12-én éjszaka – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége.
A közlemény szerint a sofőr elvesztette uralmát Skoda Superb típusú járműve felett, és egy fának ütközött a Szobraneckij utcán.
Az 18 éves sofőrt különböző súlyosságú sérülésekkel szállították kórházba. Utasa, egy 20 éves ungvári nő a helyszínen életét vesztette.
A baleset körülményeit vizsgálják.
(Nyitókép: Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége)