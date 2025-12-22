Baleset a Huszti járásban: egy 14 éves fiú megsérült

Közlekedési baleset történt december 21-én a huszti járási Szakadék (Zalom) településen.

A rendőrséget vasárnap este értesítették a mentők arról, hogy a huszti járási kórház sürgősségi osztályára szállítottak egy 14 éves, Lipcse községben élő fiút. Az orvosok lábszártörést, valamint zúzódásokat és horzsolásokat állapítottak meg nála. A fiú kezdetben azt állította, hogy egy barátjánál tett látogatás alkalmával esett el a lépcsőn.

A rendőrség helyszínre érkező nyomozócsoportja azonban az adatgyűjtés során megállapította, hogy a sérülések valójában egy közlekedési baleset következményei. A baleset Szakadék településen történt.

A vizsgálat szerint aznap a 14 éves fiú egy motorkerékpárral hajtott ki a főútra, ahol összeütközött egy Opel Astra személygépkocsival. Az autót egy 17 éves fiatal vezette. Az ütközés következtében a motorkerékpárt vezető fiú megsérült.

A rendőrség mindkét járművet lefoglalta. A közlés szerint mindkét fiatal józan volt.

Az ügyben a hatóságok büntetőeljárást indítottak.

Forrás: a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata

