Elütöttek egy 12 éves fiút a Técsői járásban

Közlekedési baleset történt november 13-án délután a técsői járási Bedőházán. A rendőrség információi szerint egy 35 éves vinnicjai nő elvesztette uralmát járműve felett, és elütött egy zebrán áthaladó 12 éves fiút.

Az ütközést követően az autó egy beton villanyoszlopnak, majd egy fának csapódott. A balesetben a gyalogos és a sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. Mindkettőjüket kritikus állapotban szállították kórházba.

A rendőrség közölte: az ügyben büntetőeljárás indult. A nyomozás folyamatban van.

Kárpátalja.ma