Idén Ukrajnában több mint 1 600-an haltak meg balesetekben

Ukrajnában 2025 januárja és júliusa között több mint 1 600 ember halt meg, a balesetek többségét a gyorshajtás okozta – derül ki az országos járőrszolgálat statisztikájából.

Idén Ukrajnában 13 738 közlekedési balesetet regisztráltak, amiben 1 663 ember hunyt el és további 17 107 sérült meg. A balesetek 41,5%-a gyorshajtás miatt történt, 7,1%-a rossz manőverezés miatt, 6,7% pedig a követési távolság be nem tartása miatt.

Mintegy 380 ittas vezetés miatt 42-en haltak meg és 474-en sérültek meg. 2531 baleset történt, amelyben kiskorúak is érintettek, ezekben 91 halott és 2 904 sérült volt. Gyalogosokat érintő baleset 3 172 történt, 415-en haltak meg és 2 954-en sérültek meg.

Ismételten felhívják a figyelmet a KRESZ szabályainak betartására.

