Árokba borult egy betonkeverő Izsnyéte közelében

Közlekedési baleset történt november 10-én dél körül a Beregszász–Munkács autóúton, az izsnyétei lehajtó közelében – adta hírül a kárpátaljai mentőállomás a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint egy betonkeverő lesodródott az útról, és az árokba borult. A baleset következtében a jármű 36 éves sofőrje a vezetőfülkében rekedt. A tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összeroncsolódott járműből.

A férfit ezután a helyszínen megvizsgálta egy mentőcsapat. Csodával határos módon csak karcolásai és zúzódásai voltak a lábán és a derekán. A kórházi kezelést elutasította.

A rendvédelmi szervek vizsgálják a baleset körülményeit.

Kárpátalja.ma