Fokozatosan vonják ki a forgalomból a régi 50 és 200 hrivnyás bankjegyeket

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) folytatja a régebbi bankjegyek fokozatos kivonását a készpénzforgalomból. Jelenleg a 2003 és 2007 között kibocsátott 50 és 200 hrivnyás címleteket cserélik le az új, korszerűbb változatokra.

A bank közlése szerint a lakosságnak nincs külön teendője: a régi bankjegyek továbbra is érvényes fizetőeszköznek számítanak, és bárhol felhasználhatók a mindennapi vásárlások során. Az NBU azonban a bankokhoz beérkező régi pénzeket már nem juttatja vissza a forgalomba, hanem fokozatosan újakra cseréli.

Az intézkedés célja a készpénz minőségének javítása és a pénzforgalom biztonságának növelése, mivel az új bankjegyek a legmodernebb biztonsági elemekkel vannak ellátva, így jóval nehezebben hamisíthatók.

A jegybank hangsúlyozta, hogy a régi 50 és 200 hrivnyások a továbbiakban is hivatalos fizetőeszközként használhatók egészen addig, amíg természetes módon teljesen ki nem kerülnek a forgalomból.

Kárpátalja.ma/pmg.ua