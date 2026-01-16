Három fiatal súlyosan megvert egy 20 éves férfit Munkácson

Három fiatal ellen emeltek vádat egy 20 éves férfi brutális bántalmazása miatt Munkácson újév éjszakán.

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség tájékoztatása szerint az eset január 1-jén hajnalban, 4 és 5 óra között történt Munkácson. A nyomozás adatai alapján egy 17 éves fiatalkorú és két 22 éves ismerőse rátámadt egy 20 éves férfira egy étterem bejárata előtt.

A támadók felváltva ütlegelték az áldozatot fején és testén, különböző tárgyakat is használva, miközben nem engedték elmenekülni. A bűncselekményről csak január 7-én értesültek a hatóságok, amikor a sértett bejelentést tett a rendőrségen.

Az ügyészség mindhárom gyanúsított ellen huliganizmus miatt indított eljárást, amely a közrend durva megsértését jelenti, különös kihívó magatartással, csoportosan és testi sértés okozására alkalmas eszköz használatával elkövetve (Ukrajna Büntető Törvénykönyve 296. cikkének 4. része).

Az ügyészség indítványozni fogja a gyanúsítottak előzetes letartóztatását. A nyomozás keretében igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el a sérülések súlyosságának megállapítására, és további nyomozati cselekmények is folyamatban vannak.

Az ügyészség közlése szerint az egyik gyanúsított ellen a Munkácsi Városi Járásbíróságon már korábban büntetőeljárás indult rablás miatt. Ebben az ügyben a fiatal egy társával együtt egy nőtől elvette minden megtakarítását: 5100 eurót és 4000 hrivnyát, amelyet az áldozat lakásvásárlásra tett félre.

Kárpátalja.ma