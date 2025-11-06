Új online átverés: a Belügyminisztérium nevében próbálnak pénzt kicsalni

Az interneten újabb átverés terjed, amelyben csalók a Belügyminisztérium nevében próbálják megtéveszteni a felhasználókat.

A kiberbűnözők hamis értesítéseket küldenek, amelyekben azt állítják, hogy a számítógép „blokkolva lett” a hatóságok által, és a probléma csak „büntetés kifizetésével” oldható meg.

A csalók arra szólítják fel az embereket, hogy kattintsanak egy megadott linkre vagy QR-kódra, és fizessék be a „kiszabott bírságot”.

Valójában ezek a hivatkozások külső, hamis weboldalakra vezetnek, amelyek célja a felhasználók adatainak és pénzének megszerzése.

Az ukrán Belügyminisztérium és a nemzeti rendőrség hangsúlyozza:

Nem gyűjtenek bírságokat vagy díjakat külső weboldalakon keresztül.

A kiberrendőrség arra kér mindenkit, hogy ne nyisson meg ismeretlen linkeket vagy QR-kódokat, és ne adja meg személyes adatait gyanús oldalakon.

Kárpátalja.ma