Halálos gázolás történt Beregkisfaludnál
Tragikus közlekedési baleset történt a Huszti járásban, Beregkisfalud (Szilce) település közelében december 7-én – tudatta a kárpátaljai rendőrség.
A helyszínre érkező hatóságok előzetes tájékoztatása szerint egy 75 éves helyi lakos vesztette életét.
A rendelkezésre álló információk alapján egy Skoda Octavia sofőrje, egy 36 éves tulanagyágtelepi (Zaricsja) nő haladt a főúton, amikor elütötte a kerékpárost, aki éppen áthaladt az úttesten.
A baleset következményei tragikusak voltak: a férfi a helyszínen életét vesztette.
A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.