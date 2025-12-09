Halálos gázolás történt Beregkisfaludnál

Tragikus közlekedési baleset történt a Huszti járásban, Beregkisfalud (Szilce) település közelében december 7-én – tudatta a kárpátaljai rendőrség.

A helyszínre érkező hatóságok előzetes tájékoztatása szerint egy 75 éves helyi lakos vesztette életét.

A rendelkezésre álló információk alapján egy Skoda Octavia sofőrje, egy 36 éves tulanagyágtelepi (Zaricsja) nő haladt a főúton, amikor elütötte a kerékpárost, aki éppen áthaladt az úttesten.

A baleset következményei tragikusak voltak: a férfi a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

