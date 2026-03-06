Gyilkosságért elítéltek egy beregrákosi férfit

Ítélet született annak a 30 éves beregrákosi férfinak az ügyében, aki meggyilkolt egy 58 éves kárpátaljai férfit. A bíróság 7 év szabadságvesztésre ítélte a vádlottat.

A tragikus eset 2025. november 23-án történt a munkácsi járási Beregrákoson. Egy családi házhoz riasztották a mentőket, akik a helyszínen egy 58 éves férfit találtak holtan. A sértett testén szúrt sebet fedeztek fel.

A nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a bűncselekményt egy 30 éves helyi lakos követte el. A két férfi aznap este együtt fogyasztott alkoholt az áldozat otthonában, amikor közöttük vita alakult ki. A konfliktus során a fiatalabb férfi kést ragadott, és halálosan megsebesítette ismerősét.

A bíróság a vádlottat 7 év börtönbüntetésre ítélte. Mivel a férfi a bűncselekményt próbaidő alatt követte el egy lopási ügy miatt, a korábbi ítéletből fennmaradó büntetést részben hozzáadták. Így a végleges büntetés 7 év és 1 hónap szabadságvesztés lett.

Forrás: kárpátaljai rendőrség

Kárpátalja.ma