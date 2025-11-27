Beregszász közvetlen vasúti összeköttetést kap Budapesttel

Jelentős fejlesztés történt a Kárpátalját és Magyarországot összekötő vasúti kapcsolatban: az újonnan kiépített európai szabványú vasúti pálya révén Beregszász és Csap közvetlenül kapcsolódik Budapesthez és Nyíregyházához.

2025. december 14-től a Budapest–Nyíregyháza–Beregszász útvonalon közlekedő nemzetközi vonatok (36/35, 32/37 számú járatok) utasai közvetlenül utazhatnak Ukrajna felé a Ferihegy (Budapesti Nemzetközi Repülőtér) és Csap állomások érintésével. Az új menetrend lehetővé teszi az utasok számára, hogy kényelmesen és gyorsan jussanak el a magyar fővárosból Kárpátalja központi településeire.

Ezen túlmenően a regionális forgalmat kiszolgáló 644/647 számú vonat, amely az Ungvár–Záhony (Csap érintésével) szakaszon közlekedik, további lehetőséget kínál az utazóknak: Záhonyban átszállhatnak bármelyik, a magyar vasúti menetrend szerint közlekedő vonatra, amelyek Budapest felé tartanak. Ez a fejlesztés jelentősen javítja a térség mobilitását, és könnyebbé teszi a határon átnyúló közlekedést mind az üzleti, mind a turisztikai célú utazások számára.

Az új vasúti kapcsolat nem csupán a közlekedést gyorsítja és kényelmesebbé teszi, hanem gazdasági és társadalmi szempontból is fontos: elősegíti a kereskedelmi forgalmat, ösztönzi a turizmust, és erősíti a Kárpátalján élő közösségek kapcsolatait Magyarországgal. Az európai szabványoknak megfelelő pálya biztosítja a gyors és biztonságos közlekedést, valamint hozzájárul a régió nemzetközi integrációjához.

Az utasok számára ez azt jelenti, hogy a Beregszász és Budapest közötti utazás jelentősen lerövidül, és a közvetlen járatok révén egyszerűbbé válik a határátlépés, valamint az átszállások kezelése. A regionális és nemzetközi vonatok összehangolt menetrendje lehetővé teszi, hogy az utazás zökkenőmentes és kényelmes legyen minden korosztály számára.

Kárpátalja.ma