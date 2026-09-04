Új sport- és közösségi terek kialakítását tervezik Beregszászban

Új, korszerű sport- és közösségi terek kialakítását tervezi a Beregszászi Városi Tanács, amelyek elsősorban a gyermekek és a fiatalok számára biztosítanának lehetőséget a szabadidő aktív eltöltésére – közölte Babják Zoltán polgármester a Facebookon.

A tervek között röplabdapálya, szabadtéri fitneszeszközök és asztalitenisz-zóna kialakítása is szerepel. A tervezett helyszíneken megfelelő közvilágítást, zöldfelületeket és padokkal felszerelt pihenőhelyeket is kialakítanának.

A városvezetés ugyanakkor a lakosság véleményét is várja a beruházások helyszínének kiválasztásában. Jelenleg három lehetséges területet vizsgálnak:

Kinizsi utca , Vérke-part;

, Vérke-part; Muzsalyi utca , a városból kifelé vezető úton, az autómosó előtt;

, a városból kifelé vezető úton, az autómosó előtt; Képviselők sétánya, Vérke-part.

Babják Zoltán polgármester arra kéri a beregszásziakat, hogy javaslataikkal segítsék a megfelelő helyszínek kiválasztását.

A lakosok bejegyzése alatt hozzászólásban jelezhetik, hogy a város mely részein látnának szívesen hasonló sport- és szabadidős tereket, illetve milyen eszközöket és kialakítást tartanának célszerűnek.

Mint írja, a városvezetés célja, hogy a kialakítandó közösségi terek valóban a helyiek igényeit szolgálják

A javasolt helyszíneket térképen is meg lehet jelölni, illetve azokról képernyőképet csatolhatnak a hozzászólók.

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