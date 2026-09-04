Új sport- és közösségi terek kialakítását tervezik Beregszászban
Új, korszerű sport- és közösségi terek kialakítását tervezi a Beregszászi Városi Tanács, amelyek elsősorban a gyermekek és a fiatalok számára biztosítanának lehetőséget a szabadidő aktív eltöltésére – közölte Babják Zoltán polgármester a Facebookon.
A tervek között röplabdapálya, szabadtéri fitneszeszközök és asztalitenisz-zóna kialakítása is szerepel. A tervezett helyszíneken megfelelő közvilágítást, zöldfelületeket és padokkal felszerelt pihenőhelyeket is kialakítanának.
A városvezetés ugyanakkor a lakosság véleményét is várja a beruházások helyszínének kiválasztásában. Jelenleg három lehetséges területet vizsgálnak:
- Kinizsi utca, Vérke-part;
- Muzsalyi utca, a városból kifelé vezető úton, az autómosó előtt;
- Képviselők sétánya, Vérke-part.
Babják Zoltán polgármester arra kéri a beregszásziakat, hogy javaslataikkal segítsék a megfelelő helyszínek kiválasztását.
A lakosok bejegyzése alatt hozzászólásban jelezhetik, hogy a város mely részein látnának szívesen hasonló sport- és szabadidős tereket, illetve milyen eszközöket és kialakítást tartanának célszerűnek.
Mint írja, a városvezetés célja, hogy a kialakítandó közösségi terek valóban a helyiek igényeit szolgálják
A javasolt helyszíneket térképen is meg lehet jelölni, illetve azokról képernyőképet csatolhatnak a hozzászólók.