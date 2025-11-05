Botrány a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói eleget téve törvényi kötelezettségüknek adatfrissítés céljából 2025. november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK-t), ahonnan négy hallgatót azóta sem engedtek ki – tudatta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) keddi nyilatkozatában.

Ahogy arra a szövetség is felhívta a figyelmet, a hatályban lévő ukrán törvények szerint a hadkiegészítő parancsnokság önkényesen, jogi alap nélkül cselekedett.

„A személyi szabadság korlátozását, beleértve az őrizetbe vételt is, kizárólag az ukrán törvények szabályozzák (elsősorban az Ukrajna Alkotmánya, a Büntetőeljárási Törvénykönyv és a Szabálysértési Törvénykönyv). Az adatfrissítés nem olyan cselekmény, amely azonnali, több órás őrizetbe vételt indokolna. Úgy véljük, hogy a hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő, amely ellent mond Ukrajna törvényeinek.” – áll a közleményben.

A KMKSZ levélben fordult Ukrajna hadügyminiszteréhez, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárás mielőbbi kivizsgálása ügyében.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció