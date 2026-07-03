Leugrott a második emeletről egy ittas férfi Beregszászban

Kórházba szállítottak egy 42 éves férfit Beregszászban, miután ittas állapotban kiugrott egy épület második emeletéről.

A helyszínre érkező mentők a sérültnél alkartörést állapították meg. Az elsősegélynyújtást követően a férfit kórházba szállították további ellátásra. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A mentőszolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy az alkoholfogyasztás jelentősen befolyásolhatja az ítélőképességet és a veszélyérzetet.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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