Letartóztatták a beregszászi katonaorvosi bizottság vezetőjét

Kenőpénz elfogadása közben csaptak le az Állami Nyomozóiroda (DBR), az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a rendőrség munkatársai a beregszászi katonaorvosi bizottság (VLK) vezetőjére. Elfogásáról Vitalij Glagola ungvári újságíró osztott meg részleteket Telegram-csatornáján.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál információi szerint Pauk Volodimir bőrgyógyász szakorvos, aki egyben a katonaorvosi bizottság vezetője, 6 ezer dollárt követelt egy férfitől. A pénzért cserébe a bizottság szakvéleménye alapján katonai szolgálatra korlátozottan alkalmasnak nyilvánították volna a hadköteles személyt.

A hatóságok házkutatást is tartottak az orvosnál, minek során nagy mennyiségű valutát – főként dollárt, eurót, forintot és angol fontot – foglaltak le.

Vitalij Glagola, aki egy pénzkötegekről készült fotót is megosztott közösségi oldalán, úgy értesült, legalább 500 ezer dollárnyi készpénzt találtak a gyanúsított lakásán.

