A csernobili atomkatasztrófa likvidátoraira emlékeztek Beregszászban

Beregszász közönsége a városi tanács szervezésében megemlékezett a 40 évvel ezelőtt történt csernobili atomkatasztrófáról, illetve a tragikus balesetet követő elhárítási munkálatok hőseiről. Az eseményről Babják Zoltán polgármester írt a Facebook-oldalán.

A városvezető rámutatott, hogy a világot örökre megváltoztató csernobili tragédia a történelem eddigi legsúlyosabb ipari katasztrófája volt.

„A kiszabadult sugárzás erejét akkor több száz atombomba robbanásához hasonlították”

– fogalmazott Babják Zoltán.

Mint írta, az atomerőműben bekövetkezett baleset következményeinek vidékünk lakói is szemtanúi voltak, hiszen sokan vettek részt a károk felszámolásában, emberéletek mentésében.

„Ma a csernobili katasztrófa következményei felszámolásában részt vett beregvidékiek emlékművénél együtt hajtunk fejet, és néma csenddel tisztelgünk. Emlékezünk mindazokra, akik nem tértek vissza a nukleáris pokolból”

– tette hozzá.

A polgármester ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az egykori likvidátorok közül többen ma is köztünk élnek, és az utókor nekik feltétlen hálával tartozik.

