Ülésezett a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága

A Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottságának soros ülésén több, a kistérség működését, a lakosság támogatását és az önkormányzati szolgáltatások fejlesztését érintő döntés született – közölte Babják Zoltán polgármester a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

A testület jóváhagyta a Beregszászi Kistérség 2026–2028 közötti energiahatékonysági és közüzemi szolgáltatásokat optimalizáló programjának tervezetét, amelyet a városi tanács elé terjesztenek.

A program egyik kiemelt eleme a Vodokanal Karpatvíz Kft. energiafüggetlenségének növelése: a vállalatnál napelemek, inverterek, tartószerkezetek és mérőrendszerek telepítését tervezik.

Az önkormányzat szerint a beruházás lehetővé tenné, hogy a víz- és csatornaszolgáltató részben saját maga termelje meg a működéséhez szükséges villamos energiát. Ezzel mérsékelhető lenne az áramvásárlás költsége, és csökkenhetne az az összeg is, amelyet a közösségi költségvetésnek a közüzemi tarifák különbözetének kompenzálására kell fordítania. A saját energiatermelés egyúttal az ellátás biztonságát is növelheti az ukrán energiarendszer kapacitáshiánya idején.

Ingyenes étkezés 4227 diáknak

A szeptember 1-jén kezdődő tanévben a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben 4227 tanuló részesül ingyenes meleg étkezésben. A program megfelelő lebonyolítása érdekében a végrehajtó bizottság jóváhagyta az étkeztetési egységek hálózatát, és az iskolákban kijelölték az étkeztetés megszervezéséért felelős személyeket.

A kistérség emellett jelentős összegekkel támogatja a rászorulókat.

A Gondoskodás program keretében 459 ezer hrivnyát különítettek el azoknak a lakosoknak az egyszeri támogatására, akiknek otthonában károk keletkeztek a július 27-i természeti katasztrófa következtében.

További 109,5 ezer hrivnyát fordítanak az alacsony jövedelmű lakosok megsegítésére.

A kedvezményes kategóriákba tartozó lakosok receptre kiváltott gyógyszereinek támogatására 209 321 hrivnyát biztosítanak. Az Ukrajna védőinek és családtagjaiknak támogatását célzó 2026-os program keretében pedig összesen 194 ezer hrivnyát különítettek el különböző támogatási formákra.

Jóváhagyták a művészeti iskola tandíját is

A végrehajtó bizottság a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola szeptember 1-jétől érvényes havi tandíjait is jóváhagyta.

A zongora-, gitár- és énekórák havi díja 380 hrivnya lesz, míg a koreográfia, harmonika, tangóharmonika, vonós- és fúvós hangszerek, valamint az ének-zene oktatásának a díja 315 hrivnya lesz. A jogszabályok által biztosított tandíjkedvezmények továbbra is érvényben maradnak.

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