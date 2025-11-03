Beregszászban megkezdték a mozgósítás alóli halasztási kérelmek befogadását

Hétfőn megkezdte működését a Beregszászi Városi Tanács Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központja (CNAP) a mozgósítás alóli halasztási kérelmek fogadására. A hírt Babják Zoltán, Beregszász polgármestere tette közzé.

A központ hétfő reggel nyitotta meg új szolgáltatását, és 13 óráig már 16 személy fordult az ügyintézőkhöz mozgósítási halasztási kérelem benyújtása céljából. A CNAP a megszokott munkarend szerint dolgozik, egy-egy kérelem feldolgozása átlagosan 4–7 percet vesz igénybe.

A kérelmezés folyamata egyszerű és átlátható:

a kérelmező személyesen keresi fel a CNAP irodáját az eredeti dokumentumokkal,

az ügyintéző beszkenneli és feltölti az iratokat a rendszerbe, majd visszaadja az eredetiket,

a végső döntést a Területi Toborzó- és Szociális Támogató Központ (TCK) bizottsága hozza meg,

az eredményről a kérelmező a Rezerv+ alkalmazásban vagy e-mailben kap értesítést.

A CNAP központi irodája Beregszászban, a Vörösmarty utca 3. szám alatt működik.

Ügyintézők: Oljha Lojko (2-es iroda) és Okszana Pavlova (3-as iroda).

A szolgáltatás nemcsak Beregszászban, hanem a városi tanács alá tartozó településeken is igénybe vehető. Így a kérelmek beadásához nem szükséges Beregszászba utazni.

Badaló, Mártírok utca 224. – ügyintéző: Jakab Margaréta

Borzsova, Kossuth utca 1. – ügyintéző: Horvát Ljudmila

Vári, Malom utca 6. – ügyintéző: Halász Judit

Nagybakta, Szabadság sétány 10A – ügyintéző: Halina Roszoha

Halábor, Rövid utca 50. – ügyintéző: Kádár Ilona

Gát, Fő utca 56A – ügyintéző: Kacsó Henrietta

Gecse, Hajnal utca 36. – ügyintéző: Horvát Anita

Kígyós, Petőfi utca 29. – ügyintéző: Illés Erika

Jánosi, Sevcsenko utca 41. – ügyintéző: Bátori Diána

Ügyfélfogadási idő

Hétfőtől csütörtökig: 07:30–17:00

Ebédszünet: 12:00–13:00

Pénteken: 07:30–13:30 (ebédszünet nélkül)

Szombat és vasárnap: szünnap

A Beregszászi Városi Tanács arra kéri a lakosságot, hogy kérdéseikkel bizalommal forduljanak a CNAP szakembereihez, akik készséggel segítenek a kérelmek benyújtásában és a dokumentáció összeállításában.

