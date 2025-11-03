Beregszászban megkezdték a mozgósítás alóli halasztási kérelmek befogadását
Hétfőn megkezdte működését a Beregszászi Városi Tanács Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központja (CNAP) a mozgósítás alóli halasztási kérelmek fogadására. A hírt Babják Zoltán, Beregszász polgármestere tette közzé.
A központ hétfő reggel nyitotta meg új szolgáltatását, és 13 óráig már 16 személy fordult az ügyintézőkhöz mozgósítási halasztási kérelem benyújtása céljából. A CNAP a megszokott munkarend szerint dolgozik, egy-egy kérelem feldolgozása átlagosan 4–7 percet vesz igénybe.
A kérelmezés folyamata egyszerű és átlátható:
- a kérelmező személyesen keresi fel a CNAP irodáját az eredeti dokumentumokkal,
- az ügyintéző beszkenneli és feltölti az iratokat a rendszerbe, majd visszaadja az eredetiket,
- a végső döntést a Területi Toborzó- és Szociális Támogató Központ (TCK) bizottsága hozza meg,
- az eredményről a kérelmező a Rezerv+ alkalmazásban vagy e-mailben kap értesítést.
A CNAP központi irodája Beregszászban, a Vörösmarty utca 3. szám alatt működik.
Ügyintézők: Oljha Lojko (2-es iroda) és Okszana Pavlova (3-as iroda).
A szolgáltatás nemcsak Beregszászban, hanem a városi tanács alá tartozó településeken is igénybe vehető. Így a kérelmek beadásához nem szükséges Beregszászba utazni.
- Badaló, Mártírok utca 224. – ügyintéző: Jakab Margaréta
- Borzsova, Kossuth utca 1. – ügyintéző: Horvát Ljudmila
- Vári, Malom utca 6. – ügyintéző: Halász Judit
- Nagybakta, Szabadság sétány 10A – ügyintéző: Halina Roszoha
- Halábor, Rövid utca 50. – ügyintéző: Kádár Ilona
- Gát, Fő utca 56A – ügyintéző: Kacsó Henrietta
- Gecse, Hajnal utca 36. – ügyintéző: Horvát Anita
- Kígyós, Petőfi utca 29. – ügyintéző: Illés Erika
- Jánosi, Sevcsenko utca 41. – ügyintéző: Bátori Diána
Ügyfélfogadási idő
- Hétfőtől csütörtökig: 07:30–17:00
- Ebédszünet: 12:00–13:00
- Pénteken: 07:30–13:30 (ebédszünet nélkül)
- Szombat és vasárnap: szünnap
A Beregszászi Városi Tanács arra kéri a lakosságot, hogy kérdéseikkel bizalommal forduljanak a CNAP szakembereihez, akik készséggel segítenek a kérelmek benyújtásában és a dokumentáció összeállításában.