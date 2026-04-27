Beregszászi delegáció Németországban

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere és delegációja munkalátogatáson vett részt a németországi Offenbachi járásban, ahol a közösségfejlesztés és az intézményi működés terén szereztek tapasztalatokat.

A program egyik kiemelt eleme egy modern ortopédiai központ megtekintése volt. A látogatás különös jelentőséggel bír, mivel Beregszász az Ivano-frankivszki és a herszoni kistérségekkel közösen egy rehabilitációs központ létrehozásán dolgozik.

A németországi tapasztalatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy már a tervezési szakaszban korszerű technológiákat, hatékony szervezési modelleket és az ortopédiai eszközgyártás bevált gyakorlatait vegyék figyelembe

– fogalmazott Babják Zoltán.

A látogatás során több egyeztetésre is sor került különböző szintű döntéshozókkal. A felek bemutatták a tervezett rehabilitációs központ koncepcióját, valamint áttekintették a lehetséges támogatási formákat. Megállapodás született arról is, hogy közösen figyelemmel kísérik az európai finanszírozási programokat a projekt megvalósítása érdekében.

A delegáció ellátogatott a Neusburg városában működő Kommunális Gazdálkodási Központba is, ahol átfogó képet kaptak az intézmény működéséről. A létesítmény infrastruktúrája és technikai felszereltsége jelentős: a kertészeti üvegházaktól a korszerű téli útkarbantartó gépekig széles spektrumot ölel fel. Az összehasonlítás alapján míg a német központban mintegy 80 gép áll 120 alkalmazott rendelkezésére, addig a beregszászi térségben 5 gép jut 25 dolgozóra. A különbségek ellenére több olyan megoldást is azonosítottak, amelyek helyi szinten is alkalmazhatók.

A program részeként megtekintették a katasztrófahelyzetek kezelését koordináló diszpécserközpontot is. Ez a rendszer a válsághelyzetekben szükséges operatív irányítást biztosítja, valamint a közösségi erőforrások hatékony összehangolását segíti. Kiemelt figyelmet kapott a vészhelyzeti készletek raktározása, amely a közösségi biztonság alapvető eleme.

A látogatás során több helyszínen is ukrán szakemberek dolgoztak, akik szakmai felkészültségükkel hozzájárulnak a fogadó intézmények működéséhez.

Babják Zoltán polgármester köszönetét fejezte ki az Offenbachi járás vezetésének – különösen Oliver Quilling járási vezetőnek – a támogatásért és az együttműködésért. Hangsúlyozta:

− A testvérvárosi kapcsolatok szerepe ma számunkra rendkívül fontos. Ezekben a nehéz időkben a partnerség segít előrelépni és magabiztosan tervezni közösségünk jövőjét.

