Beregszászi gyerekek is részt vettek a Máltai Szeretetszolgálat római útján

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) roma tanodájának három növendéke és kísérőik is részt vettek a Hope is Moving – A romák, szintik és vándorlók jubileuma alkalmával a Vatikánban rendezett eseményen, ahol a csoport tagjai találkoztak és együtt imádkoztak XIV. Leó pápával.

A felejthetetlen programon a Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi csapata vett részt, akik már évek óta szerveznek programokat romák számára. A beregszászi delegáció részeként három helyi roma gyermek és kísérőjük is részt vehetett ezen a felemelő zarándoklaton, így ők is megtapaszthatták, milyen csodálatos érzés ehhez a nemzetközi családhoz tartozni.

A BJMSZ munkatársai köszönetüket fejezik ki Franz Salm nagykövetnek, Roberto Musnecinek és a Romániai Máltai Segélyszervezetnek, akik támogatták az utazás megvalósulását.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma