Jelentős fejlesztések a Beregszászi kistérségben

Munkalátogatás keretében látogatott a Beregszászi kistérségbe Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője, Roman Szaraj, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, valamint Petei Judit megyei képviselő. Erről Babják Zoltán polgármester számolt be február 25-én.

A munkamegbeszélés a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórházban kezdődött, ahol a résztvevők megtekintették az elkészült új „A” épületszárnyat. Tájékoztatás szerint nyár közepéig a jelenleg a sebészeti tömbben működő valamennyi osztály és orvosi eszköz átköltözik az új épületbe. A felek áttekintették a régi kórházi épület további, hatékony hasznosításának lehetőségeit is.

A delegáció ezt követően ellátogatott a Beregszászi Egészségügyi Koledzsbe, ahol az intézményvezetés, az oktatók és a hallgatók részvételével egyeztettek az oktatási infrastruktúra fejlesztéséről, az intézmény szükségleteiről, valamint a korszerű egészségügyi képzési módszerek bevezetéséről.

Ezután a Beregszászi Városi Tanács épületében bemutatták a kistérségben megvalósítani tervezett modern rehabilitációs központ projektjét is. A beruházás autonóm, úgynevezett „off-grid” energiaellátási rendszerrel és termálvíz-hasznosítással működne, és stratégiai jelentőségű fejlesztésnek számít az egészségügyi és rehabilitációs ellátás bővítése szempontjából.

Külön napirendi pontként tárgyalták a Beregszászt elkerülő út építési munkálatainak újraindítását is, amely a város tehermentesítését és a közlekedésbiztonság javítását szolgálná.

