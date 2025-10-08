Megkezdődött a fűtési szezon a Beregszászi kistérségben

A Beregszászi kistérség egészségügyi, oktatási és kulturális intézményeiben október 8-án megkezdték a fűtést. Babják Zoltán polgármester elmondása szerint mivel a legtöbb helyiségben a levegő hőmérséklete 16 és 17 °C között mozgott, ami alacsonyabb a megengedett normáknál, bekapcsolták a fűtést.

„A gyerekeknek kényelmes és meleg körülmények között kell tanulniuk és fejlődniük, a betegeknek pedig biztonságos, otthonos környezetben kell gyógyulniuk. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy ezekben az intézményekben korábban megkezdjük a fűtési szezont”

– írta Babják Zoltán.

A többi közintézményben és a lakóépületekben a fűtési szezon október 15-én indul.

A kommunális szolgálatok rendben, az ütemtervnek megfelelően dolgoznak: ellenőrzik és beállítják a fűtési rendszereket, hogy biztosítsák a hőellátás stabil működését.

Kárpátalja.ma