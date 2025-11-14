Nőtt a Beregszászi kistérség lakossága

A Kárpátaljai Megyei Migrációs Szolgálat Főhivatalának adatai szerint 2025. november 1-jén a Beregszászi kistérség lakossága 41 900 fő volt. Ez 205 fővel több a 2025. március 17-i nyilvántartott létszámnál.

A szolgálat közlése szerint az emelkedés arra utal, hogy a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltató Központ (CNAP) és a körzeti elöljáróságok munkatársai pontosan és naprakészen frissítik az adatbázist.

A hatóság felhívja a kistérség lakóinak figyelmét arra, hogy időben tegyenek eleget a lakcímbejelentési és -módosítási kötelezettségnek. Ennek teljesítése nélkülözhetetlen a lakosság pontos nyilvántartásához, a kistérség fejlődési terveinek összeállításához és a megfelelő szolgáltatások biztosításához.

A hivatal tájékoztatása szerint Kárpátalja lakossága 2025. november 1-jén 1 157 730 főt tett ki.

Kárpátalja.ma