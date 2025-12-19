A Beregszászi Mentőállomás felhívása

A Beregszászi Mentőállomás kéréssel fordult a város és környéke lakóihoz. A Facebook-oldalukon megjelent felhívásban a helyes parkolás fontosságára hívják fel a gépkocsivezetők figyelmét.

Mint írják, minden nap érkeznek hozzájuk segélyhívások, és ilyenkor minden elvesztegetett perc egy ember életébe kerülhet.

„Szépen kérjük Önöket, amikor autóikkal a külső városrészekben, társasházak udvarain, szűk utcákban parkolnak, hagyjanak elegendő helyet a sürgősségi jármű számára. Sajnos vannak olyan helyzetek, amikor a parkoló autók miatt a mentőkocsink nem tudja megközelíteni a betegeket”

– olvasható a bejegyzésben.

A mentősök hasonló helyzetekről készült felvételekkel támasztják alá a probléma súlyosságát.

Kárpátlja.ma

Nyitókép: 103 Zakarpattya