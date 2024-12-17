Берегівські медичні працівники отримають доплату до заробітної плати

У рамках Програми розвитку Берегівської лікарні імені Бертолона Ліннера з місцевого бюджету виділено 2 млн 170 тис. грн на доплати до заробітної плати медичним працівникам.

Ці кошти — важливий крок для підтримки медиків, які щодня працюють у складних умовах війни, забезпечуючи якісну медичну допомогу мешканцям громади.

Виділення матеріального заохочення спрямоване на:

Мотивацію медичних працівників залишатися в Україні

Забезпечення гідного рівня життя для працівників лікарні

Їхній професійний розвиток

Відчуття визнання важливої ролі, яку вони відіграють

Джерело: Золтан Бабяк