Берегівські медичні працівники отримають доплату до заробітної плати
У рамках Програми розвитку Берегівської лікарні імені Бертолона Ліннера з місцевого бюджету виділено 2 млн 170 тис. грн на доплати до заробітної плати медичним працівникам.
Ці кошти — важливий крок для підтримки медиків, які щодня працюють у складних умовах війни, забезпечуючи якісну медичну допомогу мешканцям громади.
Виділення матеріального заохочення спрямоване на:
- Мотивацію медичних працівників залишатися в Україні
- Забезпечення гідного рівня життя для працівників лікарні
- Їхній професійний розвиток
- Відчуття визнання важливої ролі, яку вони відіграють
Джерело: Золтан Бабяк