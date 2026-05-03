Betegszállítóval csempésztek Kárpátaljára hadköteleseket

Vasárnapi akciójuk során embercsempészetet és hadkötelesek külföldre szökésének kísérletét akadályozták meg a kárpátaljai bűnüldöző szervek.

A rendőrség Facebookon megjelent beszámolójában az áll, hogy munkatársaik kijevi idő szerint 8.30 körül egy betegszállító autót tartóztattak fel Alsóvereckén (Nizsnyi Vorota).

A jármű egy elesett katonák holttestének szállításával foglalkozó civil szervezet tulajdonában áll. A gyanú szerint az elkövető e tevékenység leple alatt vihette a hadköteles korú férfiakat az államhatár közelébe.

A betegszállítót egy 48 éves herszoni lakos vezette, belterében egy 23 és egy 27 éves kijevi fiatalember rejtőzött. Egyikük ellen a katonai mozgósítás elkerüléséért aktív körözés folyt.

A nyomozás megerősítette a szökési kísérlet gyanúját, a hatóságok jelenleg a csempésznek fizetendő pénz összegét tisztázzák.

A járműben 14 ezer amerikai dollárt találtak.

A rendőrök a 48 éves gyanúsítottat őrizetbe vették. A nyomozás jelenleg is tart.

