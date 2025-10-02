Betiltották a hangos motorokat és quadokat Kőrösmezőn

A Kőrösmezői (Jaszinya) Községi Tanács fontos döntést hozott a közösség nyugalmának megőrzése és a motorközlekedés szabályozása érdekében. Ezután azoknak a motorosoknak, robogósoknak és quadosoknak, akik nem tartják be a csendrendet, közigazgatási felelősséggel kell számolniuk.

Szeptember 25-én, a VIII. ciklus 51. ülésén a képviselők módosították a „Kőrösmezői Területi Közösség településeinek területrendezési szabályzatát” (4008. számú határozat). A változtatások célja a biztonság növelése, a nyugalom biztosítása és a lakosság kényelmének javítása.

Főbb korlátozások a motorközlekedésben

Éjszakai tilalom : kijevi idő szerint 23:00 és 08:00 között tilos közlekedni olyan motorral, robogóval vagy quaddal, amelynek zajszintje meghaladja a 85 dB-t.

: kijevi idő szerint 23:00 és 08:00 között tilos közlekedni olyan motorral, robogóval vagy quaddal, amelynek zajszintje meghaladja a 85 dB-t. Légiriadó idején : Hangos járművekkel tilos közlekedni a riasztás idején is (kivéve a mentő- és rendvédelmi járművek).

: Hangos járművekkel tilos közlekedni a riasztás idején is (kivéve a mentő- és rendvédelmi járművek). Kipufogórendszer követelménye : A nap 24 órájában tilos használni a járművet hibás kipufogórendszerrel, zajosított kipufogóval vagy olyan szerkezeti átalakításokkal, amelyek túlzott zajt okoznak.

: A nap 24 órájában tilos használni a járművet hibás kipufogórendszerrel, zajosított kipufogóval vagy olyan szerkezeti átalakításokkal, amelyek túlzott zajt okoznak. Gyalogoszónák védelme: Megtiltották a motorok áthaladását a gyalogos függőhidakon – a járművet csak tolni lehet.

Természetvédelem és felelősség

A zajszabályozás mellett a rendelet megerősíti a helyi természeti emlékek védelmét is.

A lakosokat arra kérik, hogy szabálysértés észlelése esetén azonnal értesítsék a rendőrséget. A szabályok megszegői közigazgatási felelősségre vonhatók az ukrán jogszabályok szerint.

Ezzel a lépéssel a község határozottan kiáll a közösség nyugalma és biztonsága mellett.

.

Kárpátlja.ma