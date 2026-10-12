Betonoszlopnak ütközött egy személyautó Koncházán

Közúti baleset történt október 12-én éjszaka az Ungvári járásban található Koncházán (Koncovo) – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

Egy Daewoo Lanos márkájú személygépkocsi vezetője az előzetes információk szerint elvesztette uralmát a jármű felett, és egy betonoszlopnak ütközött.

A hatóságokhoz 0 óra 43 perckor érkezett bejelentés a Béke utcában történt balesetről. Az ütközés következtében az autó egyik utasa beszorult a járműbe.

A helyszínre érkező tűzoltók kiszabadították a sérültet, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Az utas lábsérülést szenvedett.

A DSZNSZ ismételten felhívta a közlekedők figyelmét a közúti szabályok betartásának fontosságára.

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