Betörtek egy Lemberg megyei toborzóközpontba

Ismeretlen személyek törtek be egy Lemberg megyei területi toborzási és szociális támogatási központba (TCK) április 17-én este – az UNIAN hírügynökség a Lemberg megyei TCK bejegyzésére hivatkozva.

A közlemény szerint a három betörő a toborzóközpont munkatársaira támadt. A katonák határozott fellépésének eredményeként a támadókat megállították. A helyszínre kiérkező rendvédelmi szervek őrizetbe vették a bűncselekményben részt vevő két személyt, a harmadik társukat még keresik.

Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma