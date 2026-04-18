Betörtek egy Lemberg megyei toborzóközpontba
Ismeretlen személyek törtek be egy Lemberg megyei területi toborzási és szociális támogatási központba (TCK) április 17-én este – közölte az UNIAN hírügynökség a Lemberg megyei TCK bejegyzésére hivatkozva.
A közlemény szerint a három betörő a toborzóközpont munkatársaira támadt. A katonák határozott fellépésének eredményeként a támadókat megállították. A helyszínre kiérkező rendvédelmi szervek őrizetbe vették a bűncselekményben részt vevő két személyt, a harmadik társukat még keresik.
Az ügyben tart a nyomozás.