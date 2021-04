Egy újépítésű kórházat zárnak be a técsői járási Uglyában – közölte az NTN tévécsatorna.

A kórház személyzetét már elbocsátották, most pedig a klinikát is be fogják zárni.

Az életveszélyes állapotban lévő épületet nemrég újították fel a falusiak.

A pandémia közepén azért kényszerültek a bezárásra, mivel nincs anyagi háttér a létesítmény működtetéséhez, ugyanis Ukrajna Nemzeti Egészségügyi Szolgálata nem finanszírozza a fenntartását.

