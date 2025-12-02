Gyermekvédelem, állami támogatások, veterángondozás Kárpátalján

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója egyeztetést tartott a járási katonai közigazgatások vezetőivel, ahol a régió előtt álló legfontosabb feladatokról tárgyaltak. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő projektek állását, valamint a jövő évi munkaterv előkészítését.

Bővül a veteránok számára létrehozott „egyablakos” ügyintézés

A kormányzó kiemelte, hogy személyesen felügyeli a veteránokat segítő „egyetlen ablak” rendszer bevezetését az egészségügyi intézményekben. Jelenleg négy kórházban működik a szolgáltatás, ezt az év végéig 14 intézményre kívánják bővíteni.

Bileckij hangsúlyozta: a veteránok támogatása, szükségleteik tiszteletben tartása és a minőségi egészségügyi ellátás biztosítása továbbra is kiemelt feladat.

Folyamatban az illegális hulladéklerakók felszámolása

A legfrissebb adatok szerint 188 illegális szemétlerakót jegyeztek fel a megyében, ezek közül 137-et (73%) már felszámoltak.

A legtöbb járásban pozitív tendencia figyelhető meg, ugyanakkor a legalacsonyabb arányt a Beregszászi és az Ungvári járás mutatja.

A kormányzó külön megköszönte a Rahói és a Técsői járás hatékony munkáját, ahol teljesen megszüntették az illegális hulladéklerakókat.

A gyermekek jogainak védelme is központi téma

Bileckij hangsúlyozta, hogy minden kistérségben szükség van gyermekvédelmi szakemberre.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyes önkormányzatokban nincs olyan állami képviselő, aki a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek felügyeletét ellátná.

A kormányzó szerint a feladat egyértelmű:

– Minden gyereknek biztosítani kell a védelmet és a támogatást.

A megbeszélésen szó esett a vállalkozók számára elérhető állami támogatási programok népszerűsítéséről is.

A kormányzó szerint sok kárpátaljai nincs tisztában a lehetőségekkel, pedig a foglalkoztatási szolgálat számos olyan programot kínál, amely segíti a vállalkozásalapítást és -fejlesztést.

Kárpátalja.ma