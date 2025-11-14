Októberben több mint 67 ezer biometrikus okmányt igényeltek Kárpátalján
Októberben továbbra is magas volt a kereslet a biometrikus okmányok iránt Kárpátalján. A migrációs szolgálat adatai szerint a hónap során több mint 67 ezer dokumentumot állítottak ki, ami meghaladja a szeptemberi mutatókat.
A statisztika szerint:
- 48 085 útlevelet igényeltek (mintegy 1,8 ezerrel többet, mint szeptemberben),
- 19 362 személyi igazolványt (ID-kártyát) adtak ki, ami 1,6 ezerrel több az előző hónaphoz képest.
A biometrikus igazolványok bármelyik migrációs szolgálati kirendeltségen igényelhetők, a lakcím szerinti regisztrációtól függetlenül.
A szolgáltatások aktuális díjai:
- ID-kártya: 558 hrivnya (normál eljárás), 928 hrivnya (sürgősségi).
- Útlevél: 1 042 hrivnya (normál), 1 682 hrivnya (sürgősségi).