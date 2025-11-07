Új gyógyszeripari beruházás valósul meg Ungváron

Ungvár egyre inkább Ukrajna egyik innovációs és biotechnológiai központjává válik – derül ki Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetőjének beszámolójából.

Mikita munkalátogatása során megtekintette az „Biopharma Plasma” új, korszerű gyógyszeripari üzemének építési munkálatait Ungváron. Az ukrán gyógyszeripar egyik legrégebbi, több mint 125 éves múltra visszatekintő vállalatának fejlesztése a végéhez közeledik.

A projekt első ütemének elindítása 2026 második negyedévében várható.

A vállalat célja, hogy a Kárpátalján épülő üzem révén biztosítsa az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen gyógyszerek előállítását, valamint támogassa a Bila Cerkvában (Kijev megye) működő első üzem működését.

A helyi hatóságok hatékony adminisztratív segítséget és folyamatos támogatást nyújtottak az építkezés során, aminek köszönhetően a beruházás az ütemterv szerint halad.

Kárpátalja.ma