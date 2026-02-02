Bíróság elé kerül egy gyermekotthon korábbi igazgatója szexuális erőszak eltitkolása miatt

Egy 17 éves fiatal többször is szexuális erőszakot követett el három fiatalabb fiú – egy 9 éves és két 14 éves – ellen egy kárpátaljai gyermekotthonban – tudatta a Legfőbb Ügyészség.

Bár az igazgatónő tudomást szerzett az esetről, továbbra is bevonta a fiút az intézmény gyermekprogramjainak szervezésébe, ahol a próbák során a fiatal folytatta erőszakos cselekedeteit.

A történtekről végül az intézmény nevelői értesítették a hatóságokat. A gyermekeket a „Zöld szoba” módszerével hallgatták ki, amely megerősítette, hogy az erőszak hosszú ideig folytatódott.

A gyermekotthon egykori vezetőjét bíróság elé állítják. A nyomozást a megyei rendőrség nyomozói végezték, a Kárpátaljai Megyei Ügyészség fiatalkorúakkal foglalkozó ügyészeinek irányításával.

Az elkövető elleni vádiratot már benyújtották a bírósághoz.

Kárpátalja.ma