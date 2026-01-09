Bogrács-index Beregszászban: 43 hrivnya egy adag hagyományos gulyás

A beregszászi élelmiszerárak alakulására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője. Mint írta, míg a kistérség falvaiban sok család saját gazdaságából fedezi az alapvető élelmiszereket, addig Beregszász lakói többnyire üzletekben és a városi piacon vásárolnak, így közvetlenül érzékelik az árak változását.

A bejegyzésben hangsúlyozta: Beregszász elképzelhetetlen bográcsgulyás nélkül, hiszen ez az étel nemcsak a helyi gasztronómia része, hanem az identitás, a hagyományok és a közösségi együttlétek szimbóluma is. Ennek jegyében kiszámolták az úgynevezett „bográcsindexet”, amely azt mutatja meg, mennyibe kerül a bográcsgulyás elkészítéséhez szükséges alapvető hozzávalók beszerzése a városi piacon.

A január 8-i adatok alapján 10 adag, azaz körülbelül 5 liter házi bográcsgulyás elkészítése megközelítőleg 430 hrivnyába kerül. Ez adagonként mintegy 43 hrivnyás költséget jelent.

Babják Zoltán kiemelte: továbbra is figyelemmel kísérik az élelmiszerárak alakulását, mivel a megfizethető élelmiszer nem csupán statisztikai adat, hanem a mindennapi életminőség és az emberek alapvető jólétének egyik meghatározó eleme Kárpátalján.

Kárpátalja.ma