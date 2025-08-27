Bóka János Tarasz Kacska

Az EU-s ügyekért felelős miniszterrel találkozott Tarasz Kacska

Sz. Kárpáthy Kata Közélet

Bóka Jánossal, az európai uniós ügyekért felelős miniszterrel találkozott Tarasz Kacska ukrán euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes. A kapcsolatfelvételről a magyar fél tájékoztatott.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter kiemelte a nyílt és őszinte párbeszéd folytatását, amely minden kérdést érint, azokat is, amelyekben nincs egyetértés a két ország között.

„A kárpátaljai magyarság helyzete, Magyarország energiabiztonsága és Ukrajna európai ambíciói egyaránt napirendben szerepeltek”

– írta Bóka János a Facebook-oldalán.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Bóka János Facebook-oldala